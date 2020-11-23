В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом за сутки
Карина Казанцева
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В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом за сутки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.
«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Днем ранее погиб 71 пациент. Всего в столице погибли 8455, заразились 560 579, выздоровел 410 641 человек.
В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.
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