В Якутии произошла вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате
Катерина Медведева
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В психоневрологическом интернате Олекминского района Якутии произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Ольгу Балабкину.
Отмечается, что в психоневрологическом интернате коронавирус выявили сразу у 27 человек. По словам Балабкиной, в учреждении усилена работа по дезинфекции, локализации очага и лечению больных.
Всего в Якутии коронавирус зафиксировали у 18 533 человек, выздоровели 8655. За последние сутки в республике выявлено 244 новых случаев инфицирования, в том числе 117 — в Якутске.
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