В Роскачестве рассказали, как правильно носить зимнюю обувь

Роскачество составило рекомендации по выбору зимней обуви и уходу за ней. Об этом сообщается на сайте организации.

В частности, не рекомендуется в зимний период носить одну и ту же пару обуви каждый день, так как во время носки кожа сгибается и разгибается. Эксперты из обувных мастерских рекомендуют носить пару обуви раз в три в дня.

Также не советуется делать принудительную сушку, используя батареи, фен или вкладные сушилки, — это может пересушить кожу, она сделается грубой. Как отметили в Роскачестве, натуральной коже свойственно сжиматься, препятствуют этому формодержатели, которые сохраняют верх обуви и подошву от деформации и заломов, а также впитывают влагу.

Если же второй пары обуви нет, для сушки лучше всего использовать обычную бумагу, стельку лучше просушить отдельно. При этом виды кожи, в составе которых есть синтетика, меньше всего пригодны для зимы, ее не следует носить при температуре ниже -10°C, покрытие может потрескаться.

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