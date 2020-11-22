Ростовская область может ввести карантин для въезжающих

Ростовская область может обязать въезжающих находиться на карантине две недели или до результатов теста на коронавирус, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договоренность о том, что они (приезжие) определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты... Это нужно делать», — сказал Голубев.

В Ростовской области заразились 37 459, выздоровели 30 158, скончались 1 184 человека. В регионе уже действуют ограничения по коронавирусу.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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