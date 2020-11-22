Правозащитники сообщили о задержаниях на протесте в Минске

В Минске и других белорусских городах правоохранители начали задержания протестующих. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

В опубликованных списках значатся 19 человек, 17 из них задержаны в Минске, один — в Заславле, еще один — в Новополоцке. Правозащитники отметили, что среди задержанных есть несовершеннолетний и 83-летний мужчина.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применили против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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