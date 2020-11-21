Коронавирусом в США заразились более 12 млн человек

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Число случаев заражения коронавирусом на территории США превысило 12 млн, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по подсчетам специалистов, коронавирусом в Соединенных Штатах с начала пандемии заразились уже 12 019 960. Недельный прирост новых случаев заболевания превысил 1 млн.

Жертвами инфекции к настоящему времени стали 255 414 американцев, 4 457 930 человек сумели вылечиться от COVID-19.

США на сегодняшний день остается лидером по общему числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия — 9 050 597 заболевших, на третьем Бразилия — 6 020 164.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В США зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом

В Турции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

Макрон рассчитывает на появление вакцины от коронавируса до конца года