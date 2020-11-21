Коронавирусом в США заразились более 12 млн человек

Число случаев заражения коронавирусом на территории США превысило 12 млн, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

Так, по подсчетам специалистов, коронавирусом в Соединенных Штатах с начала пандемии заразились уже 12 019 960. Недельный прирост новых случаев заболевания превысил 1 млн.

Жертвами инфекции к настоящему времени стали 255 414 американцев, 4 457 930 человек сумели вылечиться от COVID-19.

США на сегодняшний день остается лидером по общему числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия — 9 050 597 заболевших, на третьем Бразилия — 6 020 164.

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