В мире за сутки коронавирусом заразились 641 тысяча человек

В мире за сутки коронавирусом заразились больше 641 тыс. человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Больше всего заражений подтвердились в Европе (276 тыс.), а также Северной и Южной Америке (257 тыс.). За сутки скончались 11,7 тыс. человек.

Всего в мире заболели 57,2 млн человек, скончались 1,3 млн человек. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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