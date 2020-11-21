В России поставлен очередной суточный рекорд по коронавирусу

В России выявили 24 822 случая коронавируса за сутки, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

За прошедший день выздоровел 26 021 человек, скончались 467.

Всего в стране зафиксировано 2 064 748 случаев инфицирования, вылечились 1 577 435 пациентов, скончались 35 778.

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