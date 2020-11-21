Тело шестимесячного младенца обнаружили в доме на Сахалине
Антон Демидов
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В одном из домов по улице Ленина в городе Долинске Сахалинской области обнаружили тело шестимесячного мальчика, передает пресс-служба СУ СК России по региону.
Отмечается, что ребенок был найден без признаков насильственной смерти и телесных повреждений.
«В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти ребенка не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование», — указано в сообщении.
Следователи осуществляют проверку, выясняют обстоятельства и устанавливают причину смерти младенца.
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