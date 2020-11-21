Тело шестимесячного младенца обнаружили в доме на Сахалине

В одном из домов по улице Ленина в городе Долинске Сахалинской области обнаружили тело шестимесячного мальчика, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

Отмечается, что ребенок был найден без признаков насильственной смерти и телесных повреждений.

«В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти ребенка не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование», — указано в сообщении.

Следователи осуществляют проверку, выясняют обстоятельства и устанавливают причину смерти младенца.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Обвиняемая в убийстве двоих детей москвичка признала вину

— В квартире на западе Москвы нашли тело 14-летней школьницы

— Под Саратовом мужчина убил ребенка своего друга