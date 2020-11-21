В торговом центре в американском Висконсине произошла стрельба
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В торговом центре в американском штате Висконсин случилась стрельба, передает местное отделение телекомпании NBC.
Как сообщается, инцидент произошел в пригороде Милуоки Уоатосе.
По данным NBC, в результате стрельбы пострадали несколько человек.
Мэр города Уоатоса Деннис Макбрайд подтвердил эту информацию телеканалу ABC News, отметив, что их жизни ничего не угрожает.
Он также сообщил, что подозреваемый в стрельбе скрылся. В настоящее время ведутся его поиски.
На месте происшествия работают 75 полицейских.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ребенок погиб в результате стрельбы в торговом центре в Алабаме
— Стрельба в ТЦ произошла сразу в двух штатах США
— В Южной Каролине два человека погибли при стрельбе в ночном клубе