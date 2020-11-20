Американцы к концу года получат 40 млн доз вакцины от COVID

К концу года американцы получат 40 млн доз вакцины от коронавируса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Об этом пишет ТАСС.

«Мы считаем, что 40 млн доз вакцины будут доступны к концу года. Это невероятно, это самая быстро [созданная] вакцина в истории, невероятный прогресс», — сказала Макинэни.

Она уточнила, что в первую очередь препарат получат самые уязвимые категории граждан.

В США коронавирусом заразились 11 743 780, выздоровели 4 410 709, скончался 252 861 человек.

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