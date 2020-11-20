В России выявили рекордные 24 тысячи случаев коронавируса

В России за минувший день выявили 24 318 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.

За сутки выздоровели 24 758 человек, скончался 461.

Всего в России зафиксировано 2 039 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За время пандемии умерли 35 311 человек, выздоровели 1 551 414.

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