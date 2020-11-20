В Белоруссии с начала ноября вынесли 1 325 решений об аресте протестующих

С начала ноября в Белоруссии вынесено 1 325 административных постановлений об аресте, 520 человек оштрафованы за участие в протестных акциях. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

«С 1 по 18 ноября в Беларуси было вынесено 1 325 административных постановлений об аресте, 520 человек получили штрафы», — говорится в публикации.

Всего протестующие за ноябрь получили 16 559 суток ареста, что составляет суммарно 46 лет, а сумма всех штрафов оставляет около $114 тыс.

Основные статьи, по которым составляются протоколы, — о массовых беспорядках, организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественных порядок. Реже применяется статья о неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей.

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