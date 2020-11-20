Жителей Центральной России предупредили об оттепели в декабре

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на территории Центральной России в начале зимы ожидается оттепель. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что в декабре прогнозируются одна-две оттепели с понижением температуры воздуха 0°С.

При этом он отметил, что в Москве температурный режим может достигнуть слабо плюсовых отметок.

Варакин заключил, что несмотря на теплую зиму в период с 2019 по 2020 год, грядущая зима ожидается более холодной, однако не будет выходить за пределы климатической нормы.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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