Жителей Центральной России предупредили об оттепели в декабре
Ника Пикекатлет
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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что на территории Центральной России в начале зимы ожидается оттепель. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что в декабре прогнозируются одна-две оттепели с понижением температуры воздуха 0°С.
При этом он отметил, что в Москве температурный режим может достигнуть слабо плюсовых отметок.
Варакин заключил, что несмотря на теплую зиму в период с 2019 по 2020 год, грядущая зима ожидается более холодной, однако не будет выходить за пределы климатической нормы.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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