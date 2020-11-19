Большинство жителей Армении назвали Россию союзником

После подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху большинство жителей Армении по-прежнему считают Россию другом, союзником и рассчитывают на ее помощь. Об этом свидетельствуют данные опроса радио Sputnik.

Так, 83,8% опрошенных признались, что относятся к России хорошо, лишь 9,4% армян высказали противоположную точку зрения.

84,6% респондентов назвали Россию союзником Армении, а 62,3% — наиболее дружественной страной.

Также другом Армении опрошенные считают Францию (39,9%), а также Иран (6,4%).

США в качестве дружественной страны, на которую можно надеяться в трудную минуту, назвали 5,8% респондентов.

При этом жители республики отметили, что согласились бы принять военно-политическую помощь от России (79,6%), а также Франции (14,4%), Иран (6,8%), США (5%) и Германия (0,4%).

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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