Пациентов больницы в Коммунарке переселят в соседние корпуса

Пациентов больницы в Коммунарке переселят в здания, не связанные с блоком, где произошла разгерметизация кислородного шланга. Об этом сообщили в депздраве столицы.

Как отмечается, больных, размещенных в соседних корпусах, переведут, чтобы строители и наладчики смогли выполнить ремонтные работы.

«Пациенты переводятся в рядом стоящие сооружения, не связанные с блоком, в котором произошла разгерметизация», — говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента уточнили, что разгерметизация кислородной линии в больнице произошла во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях. Во время случившегося пациентов в блоке не было, поэтому никто не пострадал. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

«Угрозы для пациентов и персонала больницы нет», — добавили в депздраве.

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