Хлопок газа произошел в одном из корпусов больницы в Коммунарке

В одном из корпусов больницы в Коммунарке произошел хлопок газа, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, хлопок был слышен во временном блоке мобильного госпиталя, где лежат пациенты с COVID-19.

«Трубу с кислородом разорвало», — говорится в сообщении.

По некоторым сведениям, во время случившегося людей в помещениях больницы не было, поэтому никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник: неизвестный удерживает заложников на севере Москвы и угрожает взрывом

— В Москве при взрыве газа в колодце пострадали два человека

— На детской площадке в Москве взорвалась бочка с клеем