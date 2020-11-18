Хлопок газа произошел в одном из корпусов больницы в Коммунарке
Ева Краснова
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В одном из корпусов больницы в Коммунарке произошел хлопок газа, сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, хлопок был слышен во временном блоке мобильного госпиталя, где лежат пациенты с COVID-19.
«Трубу с кислородом разорвало», — говорится в сообщении.
По некоторым сведениям, во время случившегося людей в помещениях больницы не было, поэтому никто не пострадал.
В настоящее время на месте работают экстренные службы.
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