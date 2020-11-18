ОНФ сообщил об отсутствии ряда лекарств от COVID-19 в аптеках России

Согласно данным мониторинга Общероссийского народного фронта, препарат от коронавируса «Фавипиравир» отсутствует в 85% аптек России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в 30% аптек нет всех рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов.

Также в 45% аптек наблюдается дефицит антикоагулянтных препаратов, особенно редко встречается «Ривароксабан», которого нет в 63% аптек.

По словам руководителя организации Михаила Кузнецова, ее члены проверили 3,5 тысячи аптек в разных регионах страны. В течение недели им предстоит посетить еще 6,5 тысяч аптек.

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