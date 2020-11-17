В ночь на 19 ноября в Москве ожидаются ледяные дожди

Ледяные дожди обрушатся на Центральную Россию и придут в Москву в ночь на 19 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Отмечается, что в ночь на четверг, 19 ноября, на высотах температура воздуха достигнет +0,2 — +2°C, а у земли столбики опустятся до 0 — -3°C.

«В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после – в ледяной и переохлажденный дождь... В Подмосковье ледяной дождь начнется 18 ноября вечером, после 20.00 часов», — рассказал Тишковец.

Отмечается, что первыми с ледяным снегом столкнутся Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы, а после полуночи, в период с 00.00 до 06.00 часов, стихия достигнет столичного региона и Москвы. Вероятны отложения льда толщиной 0,5-1,5 мм.

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