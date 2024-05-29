В ряде регионов Украины отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога отменена в четырех областях Украины спустя почти два часа после объявления. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областях.

До этого взрыв зафиксировали в городе Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги.

В публикации обратили внимание, что в 19:18 в Полтавской области включились сирены ракетной опасности. Кроме того, в красную зону на карте тревог попали еще паять украинских регионов. Это Харьковская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Кировоградская и Днепропетровская области.

Сначала сигнал тревоги прозвучал под Харьковом — в 18.55. В течение получаса тревога распространилась на остальные области.

Накануне в Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в городе собирается дождь, очень низкая облачность мешает рассмотреть, «куда прилетело». По его словам, предположительно, взрыв зафиксирован в районе Пересыпи, то есть на территории морского порта.

Ранее в Одессе подтвердили повреждение припортовой инфраструктуры.