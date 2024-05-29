Ученые раскрыли тайну сексуальной жизни кораллов

Японские ученые из Токийского университета раскрыли тайну размножения кораллов, много лет не дававшую покоя биологам. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Кораллы представляют собой колонии маленьких анемонов. Они производят потомство подобно другим животным, оплодотворяя икру спермой. Однако это происходит редко и непредсказуемо, поэтому процесс оставался малоизученным.

«Несмотря на десятилетия исследований, экологические факторы синхронного нереста были неясными. Данные о нересте кораллов очень скудны. Их не хватало для моделирования этого процесса. Но мы нашли способ провести эксперимент», — отметил один из авторов научной работы, доцент Синитиро Маруяма.

Команда обратилась к данным океанариума Тюрауми на южном острове Окинава, сотрудники которого 15 лет вели записи о нересте кораллов вида Acropora.

Ученые проанализировали данные и выяснили, что кораллы умеют подбирать идеальное время для размножения, учитывая множество факторов окружающей среды, таких как температура воды, осадки и солнечное излучение.

Специалисты загрузили собранные сведения в модель и получили программу для прогнозирования будущих нерестов кораллов в дикой природе.

Ранее ученые подслушали «пение» и прочие шумы коралловых рифов в разное время суток.