Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайну сексуальной жизни кораллов

RSOS: синхронный нерест кораллов зависит от температуры, осадков и Солнца

close
100%
Tel Aviv University

Японские ученые из Токийского университета раскрыли тайну размножения кораллов, много лет не дававшую покоя биологам. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Кораллы представляют собой колонии маленьких анемонов. Они производят потомство подобно другим животным, оплодотворяя икру спермой. Однако это происходит редко и непредсказуемо, поэтому процесс оставался малоизученным.

«Несмотря на десятилетия исследований, экологические факторы синхронного нереста были неясными. Данные о нересте кораллов очень скудны. Их не хватало для моделирования этого процесса. Но мы нашли способ провести эксперимент», — отметил один из авторов научной работы, доцент Синитиро Маруяма.

Команда обратилась к данным океанариума Тюрауми на южном острове Окинава, сотрудники которого 15 лет вели записи о нересте кораллов вида Acropora.

Ученые проанализировали данные и выяснили, что кораллы умеют подбирать идеальное время для размножения, учитывая множество факторов окружающей среды, таких как температура воды, осадки и солнечное излучение.

Специалисты загрузили собранные сведения в модель и получили программу для прогнозирования будущих нерестов кораллов в дикой природе.

Ранее ученые подслушали «пение» и прочие шумы коралловых рифов в разное время суток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами