Ученые выяснили, что жирная кислота омега-6 снижает риск биполярного расстройства

Ученые из Университета Южной Австралии изучили влияние арахидоновой кислоты — полиненасыщенной жирной кислоты омега-6 — на риск развития биполярного расстройства психики. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Биполярное аффективное расстройство (БАР) характеризуется повторяющимися эпизодами мании и депрессии, серьезно влияющими на жизнь пациентов. Точные причины появления БАР остаются неясными, но известно, что оно имеет сильный генетический компонент.

Арахидоновая кислота, широко присутствующая в организме и мозге, способствует здоровью клеточных мембран и необходима для развития мозга младенцев. Ее можно получить из мяса и морепродуктов, или синтезировать из линолевой кислоты, содержащейся в орехах, семенах и маслах.

Исследователи проанализировали генетические данные крупных полногеномных ассоциативных исследований (GWAS), охватывающих 913 метаболических соединений (метаболитов) у более чем 14 тыс. человек в Европе, а также данные о биполярном расстройстве от более чем 413 тыс. участников.

Сосредоточив внимание на генетических вариантах, связанных с метаболизмом липидов, команда выделила кластер генов FADS1/2/3, которые кодируют ферменты, участвующие в синтезе арахидоновой кислоты из линолевой кислоты, еще одной жирной кислоты омега-6. Они исследовали уровни различных метаболитов в крови и их генетическую связь с риском биполярного расстройства.

Исследование выявило 33 метаболита, связанных с биполярным расстройством, большинство из которых были липидами. Ключевым открытием стало то, что генетическая предрасположенность к более высоким уровням липидов, содержащих арахидоновую кислоту, была связана с более низким риском биполярного расстройства. И наоборот, более высокие уровни липидов, содержащих линолевую кислоту, указывали на повышенный риск появления БАР.

Исследователи также отметили, что кластер генов FADS1/2/3 опосредует связь между биполярным расстройством и уровнем липидов. Этот кластер имеет решающее значение для метаболизма липидов, подчеркивая генетический механизм, посредством которого уровни арахидоновой кислоты могут влиять на риск биполярного расстройства.

Ранее ученые назвали диету, полезную для людей с биполярным расстройством психики.