Врач рассказал о первых симптомах рака мозга

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин рассказал о первых признаках рака головного мозга. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам специалиста, на ранних этапах заболевание развивается бессимптомно, и его сложно распознать. Позже появляются быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.

«Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль», — подчеркнул Мяснянкин.

Онколог отметил, что поражение органов, отвечающих за вестибулярную функцию, приводит к нарушению письменной речи, произношения звуков, при речи могут выпадать словосочетания и буквы.

«Когда такие симптомы начинают проявляться у пациента, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту», — заявил он.

Среди основных причин образования опухолей головного мозга Мяснянкин выделил генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы органа и сотрясения.

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