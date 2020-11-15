Суд освободил экс-главу СНБ Армении из-под стражи

Суд постановил освободить из-под стражи бывшего главу СНБ Армении Артура Ванецяна. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что судья признал решение о задержании экс-начальника службы неправомерным.

Ванецян считает, что в этот раз «справедливость восторжествовала».

«Я заявляю всем моим сторонникам, всему армянскому народу, что не совершал никаких преступлений. Эта предательская власть просто пытается отстранить меня от политических процессов. Мы вместе победим их, нас ничего не остановит», — сказал он.

Ранее сообщалось, что экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян был задержан по подозрению в подготовке убийства премьер-министра республики Никола Пашиняна. Позже стало известно, что следствие предъявило ему обвинение по статьям УК Армении («Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

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