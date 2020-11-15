Врачам и вирусологам будут выдавать «золотые» визы в ОАЭ

Власти ОАЭ приняли решение о внесении врачей, вирусологов и эпидемиологов в перечень профессий и специальностей, представители которых могут получить «золотую» визу сроком на 10 лет. Об этом в Twitter написал правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Кроме того, в расширенный список также вошли обладатели докторских степеней, специалисты в области информационных технологий, а также искусственного интеллекта, инженеры в области программирования, электроники и биотехнологий.

При этом визу также смогут получать лучшие ученики старших классов и лучшие студенты университетов страны.

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