Подмосковье откроет 200 прививочных пунктов от коронавируса

Власти Подмосковья откроют 200 пунктов, где будет проводиться вакцинация от коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Подмосковье начинается вакцинация жителей от коронавируса. Организуют прививочные пункты. Их количество скоро вырастет до 200», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующей неделе в пункты поступят тысячи препаратов.

В Московской области коронавирусом заразились 95 845, выздоровели 70 915, погибли 1 787 человек. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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