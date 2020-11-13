Врач Александр Мясников рассказал о трех видах коронавируса, пишет РИА «Новости».

В первом случае пациент ничего не чувствует и не имеет симптомов, во втором и самом распространенном — есть симптомы респираторного заболевания, в третьем — проявляется вирусная пневмония.

По словам Мясникова, третья разновидность встречается в 10% случаев и считается самой опасной, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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