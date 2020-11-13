ФСБ раскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах
Катерина Медведева
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Сотрудники ФСБ России ликвидировали сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В 17 подпольных мастерских восстанавливали «боевые свойства гражданских образцов оружия» с целью сбыта. Из незаконного оборота было изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
Также были задержаны 27 человек, причастные к незаконной деятельности.
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