В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Катерина Медведева
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Синоптики объявили из-за тумана «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Такие данные представлены на сайте Гидрометцентра.
«Желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение начнет действовать в Москве с 21.00 12 ноября и продлится до 21.00 13 ноября. В Московской области — с 23.00 13 ноября и до 23.00 15 ноября.
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