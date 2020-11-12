В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили из-за тумана «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Такие данные представлены на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение начнет действовать в Москве с 21.00 12 ноября и продлится до 21.00 13 ноября. В Московской области — с 23.00 13 ноября и до 23.00 15 ноября.

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