Более четверти мужчин в РФ готовы уйти в декрет при необходимости

Аналитики выяснили отношение мужчин к необходимости взять декретный отпуск вместо жены. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Опрос показал, что 27% мужчин полностью готовы взять при необходимости декретный отпуск вместо жены.

12% респондентов заявили, что допускают такую возможность.

35% опрошенных мужчин полностью исключают такую ситуацию, а 26% заявили, что вряд ли согласятся на отпуск по уходу за ребенком.

Всего в опросе приняли участие 1 тысяча человек.

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