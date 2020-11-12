Число случаев COVID-19 в мире превысило 52 млн

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В мире выявлено свыше 52 млн случаев коронавируса нового типа, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Согласно его информации, в мире зарегистрировано уже 52 041 515 случаев COVID-19.

При этом число умерших заболевших коронавирусной инфекцией достигло 1 282 184, выздоровели 33 870 032 пациентов.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (10 392 702), Индии (8 636 011), Бразилии (5 747 660) и Франции (1 914 918).

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