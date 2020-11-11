Руководителей нижегородского водоканала подозревают в создании преступного сообщества

Следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора, его заместителей и ряда должностных лиц нижегородского водоканала. Об этом сообщается сайте СУ СК по Нижегородской области.

Их подозревают по статьям об организации преступного сообщества, получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

В ходе расследования задержаны семь человек, в том числе руководители акционерного общества.