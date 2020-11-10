На Северном Кавказе выявили 23 террористических ячейки с начала года

На Северном Кавказе с начала 2020 года выявили 23 ячейки международных террористических организаций, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Об этом пишет ТАСС.

«В результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности», — сказали в НАК.

Правоохранители также ликвидировали 35 и задержали 53 боевика. Кроме того, были обнаружены больше 130 тайников с оружием.

Как подчеркнули в комитете, предпринятые действия позволили стабилизовать обстановку в регионе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Совместная борьба с терроризмом: о чем Путин договорился с Макроном

— Житель Дагестана получил 16 лет за сотрудничество с ИГ (организация запрещена в России)*

— Медведев призвал бороться с экстремистскими идеологиями после терактов в Европе