Трусова: меня штырит вообще

Российская фигуристка, вице-чемпионка Олимпиады Александра Трусова высказалась в своем Telegram-канале об удачном четверном лутце, который она исполнила на тренировке, заявив, что ее штырит.

«Вообще, все были в шоке, мне кажется. Я зашла на прыжок чисто попробовать. Потому что прыжковый турнир, мне захотелось. Причем тройные были хорошие. Я в шоке, меня штырит, я не знаю, как завтра буду выступать», — сказала Трусова.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

