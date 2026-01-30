Размер шрифта
В Молдавии заявили о готовности к переговорам с Приднестровьем

Киверь: Молдавия готова провести переговоры с Приднестровьем
Shutterstock

Молдавия готова провести переговоры в формате «один плюс один» с Приднестровьем, их время и место обсуждаются. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Валерий Киверь, пишет ТАСС.

«В настоящее время обсуждается место и дата проведения встречи», — сказал он.

Киверь также опроверг слова главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева о том, что Кишинев уклоняется от переговоров.

Он отметил, что власти Молдавии ответили на предложение ОБСЕ и направили ответное письмо о готовности к переговорам.

19 января министерство иностранных дел Молдавии запустило процедуры, необходимые для полного выхода республики из состава СНГ. По словам главы ведомства Михая Попшоя, молдавский МИД сейчас занят разработкой денонсации учредительного соглашения СНГ, приложений к нему и устава содружества.

В декабре глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что НАТО поставляет оружие в Молдавию, но в Приднестровье не оставляет надежды, что Кишинев не хочет войны.

Ранее в Грузии предложили Молдавии испытать на себе военную мощь России.
 
