Кадыров провел встречу с Керимовым после слов о кровной мести

Кадыров сообщил, что провел плодотворную встречу с Керимовым
Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился в Москве с сенатором Совета Федерации Сулейманом Керимовым. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Руководитель региона охарактеризовал переговоры как конструктивные и подчеркнул братскую связь между народами Чечни и Дагестана.

В завершение Кадыров выразил поддержку Керимову, пожелав ему успешной реализации текущих планов.

«Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!», — говорится в посте чеченского лидера.

В октябре 2024 года Рамзан Кадыров пригрозил объявлением кровной мести миллиардеру и сенатору Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Ризвану Курбанову и Бекхану Барахоеву, которые якобы намеревались организовать покушение на него.

Ранее Кадыров заявил о поддержке Чечни со стороны ОАЭ.
 
