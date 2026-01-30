Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Ник Перумов объяснил, зачем россиянам книги о попаданцах

Писатель Перумов: книги о попаданцах лечат исторические травмы
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Писатель-фантаст Ник Перумов объяснил, зачем россияне активно читают литературу о попаданцах и «бояръ-аниме» — русский фэнтези-жанр с высокими технологиями и магией в стилистике Российской империи. Литератора цитирует RTVi.

Перумов считает, что такие жанры лечат исторические травмы, которые человек может даже не осознавать. В пример он привел фильмы о Рэмбо, которые якобы помогли США преодолеть вьетнамский синдром.

«Бояръ-аниме», по его мнению, — это попытка «залечить травму, которую нанесла России большевистская революция в 1917 году», а популярность книг про спасение СССР попаданцами — проработать травму развала Союза.

«Очень популярны (особенно, наверное, у читателей из несколько более старшего поколения) книги про спасение Советского Союза, где попаданец оказывается, скажем, в 1970-х годах и, пользуясь своим знанием, спасает страну от развала. Это тоже тоже излечение глубочайшей травмы, через которую мы все прошли. Никому в 70-е годы не нравились дефициты, очереди… но как говорил персонаж в фильме «Белое солнце пустыни»: «Мне за державу обидно», — поделился он.

Ник Перумов отметил, что элементы «боярки» есть также в его новой книге «Ловкач».

Недавно россияне назвали самые важные лично для себя книги и композиции.

Ранее россияне рассказали, какие книги перечитывают в тяжелые моменты жизни.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!