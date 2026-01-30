Ник Перумов объяснил, зачем россиянам книги о попаданцах

Писатель-фантаст Ник Перумов объяснил, зачем россияне активно читают литературу о попаданцах и «бояръ-аниме» — русский фэнтези-жанр с высокими технологиями и магией в стилистике Российской империи. Литератора цитирует RTVi.

Перумов считает, что такие жанры лечат исторические травмы, которые человек может даже не осознавать. В пример он привел фильмы о Рэмбо, которые якобы помогли США преодолеть вьетнамский синдром.

«Бояръ-аниме», по его мнению, — это попытка «залечить травму, которую нанесла России большевистская революция в 1917 году», а популярность книг про спасение СССР попаданцами — проработать травму развала Союза.

«Очень популярны (особенно, наверное, у читателей из несколько более старшего поколения) книги про спасение Советского Союза, где попаданец оказывается, скажем, в 1970-х годах и, пользуясь своим знанием, спасает страну от развала. Это тоже тоже излечение глубочайшей травмы, через которую мы все прошли. Никому в 70-е годы не нравились дефициты, очереди… но как говорил персонаж в фильме «Белое солнце пустыни»: «Мне за державу обидно», — поделился он.

Ник Перумов отметил, что элементы «боярки» есть также в его новой книге «Ловкач».

