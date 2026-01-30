Назван клуб, куда Сафонов мог бы перейти из «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной России, санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» порассуждал о том, куда голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов мог бы перейти, чтобы иметь постоянную игровую практику.

«Если его условный «Арсенал» пригласит, то там есть Райя, и вряд ли Матвей может стать твердым первым номером. А если, например, в «Галатасарай», то наверное. Есть определенные команды, которые, приглашая, Сафонова, не будут ему ничего обещать, но если мы говорим о командах чуть ниже статусом, то это уже нужно четко оговаривать», — подчеркнул Деменко.

Сафонов в текущем сезоне провел пять матчей за «ПСЖ» в текущем сезоне. Он был основным вратарем в игре за Межконтинентальный Кубок с бразильским «Фламенго» (1:1) и выиграл серию пенальти, отразив четыре одиннадцатиметровых подряд, но сломав руку. Восстановившись, вратарь вышел в матче заключительного тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» (1:1).

Ранее стало известно о встрече «ПСЖ» Сафонова с «Монако» Головина в стыковом матче Лиги чемпионов.