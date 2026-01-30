Размер шрифта
Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана

Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Отмечается, что ранее Кремль не анонсировал визит в Москву Лариджани.

Встреча состоялась на фоне обострения отношений между Ираном и США.

30 января президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен отказаться от ядерного оружия и прекратить насилие над протестующими. Политик напомнил, что Соединенные Штаты отправили несколько мощных кораблей в Персидский залив.

До этого эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов заявил, что возможный удар США по Ирану был бы для России весьма болезненным, но вряд ли Москва в данном случае сможет оказать какую-то военную помощь Ирану, так как это не входит в документ о стратегическом сотрудничестве.

16 января Путин и президент Ирана Ирана Масуд в ходе телефонного разговора выступили в пользу немедленной деэскалации напряженности вокруг Исламской республики и в регионе в целом, а также за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

Ранее в МИД РФ порекомендовали россиянам пока воздержаться от поездок в Иран.
 
