Ник Фрост совершил ритуал, чтобы получить роль Хагрида

Актер Ник Фрост написал имя «Хагрид» 7 тысяч раз, чтобы получить роль волшебника

Британский Ник Фрост признался, что совершил своеобразный ритуал, чтобы получить роль волшебника Хагрида в новом сериале по книгам Джоан Роулинг о магическом мире «Гарри Поттер». Об этом 58-летний артист рассказал в беседе с The Guardian.

По словам Фроста, мечтая о роли, он посмотрел все восемь фильмов о Гарри Поттере по телевизору и написал имя «Хагрид» тысячи раз от руки.

«На прошлое Рождество я посмотрел все фильмы «Гарри Поттер» подряд на канале Sky, при этом написал слово «Хагрид» 7 тысяч раз», — говорит он.

В начале 2025 года Фрост получил роль, которую раньше исполнял актер Робби Колтрейн. Колтрейна не стало в 2022 году, и Фрост просил фанатов серии фильмов не ожидать точной копии игры своего предшественника.

«Я собираюсь попытаться сделать что-то не «по-другому», потому что думаю, что нужно с уважением относиться к теме, но в заданных рамках есть возможность изменять детали. Я всегда думаю о Хагриде как о милом, потерянном, разозленном, забавном, теплом ребенке», — говорил он.

