Армия

На Западе предупредили о новой ядерной гонке из-за непродления ДСНВ

Reuters: непродление ДСНВ грозит новой ядерной гонкой между США и Россией
Министерство обороны РФ

Между США и Россией может начаться бесконтрольная гонка ядерных вооружений впервые со времен холодной войны в случае непродления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает агентство Reuters.

Эксперт по контролю над вооружениями Николай Соков, принимавший участие в переговорах по РСМД, СНВ-I и СНВ-II, отметил в беседе с агентством, что при отсутствии нового соглашения каждая из сторон будет вынуждена исходить из наихудших сценариев относительно относительно вооружения, которое другая сторона создает, испытывает и развертывает.

«Это самоподдерживающийся процесс. И, конечно, если у вас будет нерегулируемая гонка вооружений, ситуация станет довольно дестабилизирующей», — сказал он.

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает ждать ответа от США по ДСНВ, срок действия которого истекает через неделю.

27 ноября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что если Соединенные Штаты не захотят ничего делать в отношении ДСНВ, то и не надо.

22 сентября того же года Путин сообщил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Он отметил, что в связи с этим Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что новый договор СНВ не выгоден, если провоцирует гонку вооружений.
 
