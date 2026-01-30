Размер шрифта
Синнер о поражении от Джоковича в полуфинале Australian Open: не был удивлен его уровнем

Синнер заявил, что его не удивил уровень Джоковича
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о поражении от Новака Джоковича в полуфинале Australian Open, заявив, что его не удивил уровень соперника, передает «Чемпионат».

«Вы знаете, он выиграл 24 турнира «Большого шлема». Мы очень хорошо знаем друг друга. Поэтому не был удивлен его уровнем. Все знают, что он величайший игрок уже много-много лет», — сказал Синнер.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В решающем поединка серб сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который обыграл в своем полуфинале представителя Германии Александра Зверева.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее Джокович установил два исторических рекорда .
 
