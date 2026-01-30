Bloomberg узнал о намерении ЕС отказаться от потолка цен на российскую нефть

Евросоюз изучает возможность отказа от потолка цен на нефть из России и замены его запретом на услуги морских перевозок в рамках пакета санкций. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников американского информагентства, знакомых с ходом обсуждений, если этот шаг поддержат государства-члены ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на нее.

По данным источников Bloomberg, ряд стран уже выступили против этой инициативы.

С 1 февраля предельная цена на российскую сырую нефть снизится с $47,6 до $44,10 за баррель.

Полный запрет значительно ужесточит ограничения, наложенные на российскую нефть, и упростит соблюдение санкций, уверены источники.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил наложить санкции на НПЗ, перерабатывающие российскую нефть.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля.