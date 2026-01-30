Размер шрифта
МО РФ расширило список болезней, запрещающих контракт в военное время

Минобороны расширило список заболеваний для отказа в контракте до 35
Константин Михальчевский/РИА Новости

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов утвердил расширенный список медицинских противопоказаний, препятствующих подписанию контракта на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время для лиц с категорией «ограниченно годен». Приказ министра опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, работа над которым велась с сентября 2025 года, количество заболеваний, исключающих возможность службы по контракту для данной категории граждан, возросло с 26 до 35 наименований.

Важным изменением стало включение в перечень всех форм сахарного диабета (предыдущая редакция ограничивала только первый тип). Также список пополнили заболевания и врожденные пороки развития аорты, магистральных сосудов и лимфатической системы при наличии умеренных нарушений кровотока.

Кроме того, в число противопоказаний вошли последствия травм и переломов костей туловища и конечностей, в том числе сложные переломы длинных костей, повлекшие умеренное ограничение их функций.

Ранее в Минобороны рассказали о контракте для операторов БПЛА.
 
