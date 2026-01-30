Размер шрифта
В Шотландии на премьеру фильма о Мелании Трамп продали всего 16 билетов

В шотландском прокате провалился фильм «Мелания» о первой леди США
Amazon

В шотландском прокате провалился новый документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп, несмотря на многомиллионную рекламную кампанию. Об этом сообщает Daily Record.

По состоянию на 11 утра 30 января на премьерные показы в двух кинотеатрах Шотландии в Глазго и Эдинбурге было продано всего 16 билетов.

Платформа Amazon потратила на создание фильма $75 млн, только в Великобритании его покажут более чем в 100 кинотеатрах.

$40 млн за права на документальный фильм заплатил миллиардер Джефф Безос, основатель Amazon, еще $35 млн были потрачены на глобальную маркетинговую кампанию.

Часовой фильм Бретта Ратнера «Мелания» посвящен работе Трамп в качестве первой леди США и ее отношениям с мужем. Президент США Дональд Трамп назвал фильм о своей жене обязательным к просмотру и заявил, что билеты якобы быстро распродаются.

Накануне «Мелании» отказали в прокате в Южной Африке.

Ранее сообщалось, что Ники Минаж получит паспорт США.
 
