Крыша парковки обрушилась в посольстве КНДР в Москве

Крыша парковки придавила 10 машин в посольстве КНДР в Москве
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Крыша парковки обрушилась на территории посольства Корейской Народно-Демократической Республики, расположенного на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, металлический навес не выдержал тяжести скопившегося снега и обрушился, придавив под собой 10 дипломатических машин.

К посольству приехали спасатели. Однако, по данным Mash, их не пропустили на территорию дипмиссии, так как для этого требуется разрешение главы диппредставительства.

Как сообщает Shot, корейский представитель рассказал, что никто из людей не пострадал.

Накануне ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в Москве высота сугробов достигла рекордных показателей.

До этого метеорологическая обсерватория МГУ им. М.В. Ломоносова в течение января зафиксировала аномальное количество осадков, ставшее самым большим за 203 года.

Ранее предприимчивые москвичи рассказали, как зарабатывают на снегопаде.
 
