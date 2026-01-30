Минюст США обнародует материалы досье Эпштейна с порно с его устройств

Министерство юстиции США в ближайшие часы обнародует более 3 млн страниц документов из досье Эпштейна. Об этом сообщает The Guardian.

Как рассказал первый замминистра юстиции Тодд Бланш, пакет будет включать более 2000 видео и 180 000 изображений, но не все эти кадры сделаны Эпштейном или кем-то из его окружения. Материалы содержат и «большие объемы коммерческой порнографии», изъятой с устройств Эпштейна.

В письме минюста, направленном в конгресс, поясняется, что документы были взяты из первоисточников за более чем 20 лет, включая дела Эпштейна во Флориде и Нью-Йорке, судебное преследование Гислен Максвелл, расследование происшествия в камере Эпштейна и многочисленные расследования ФБР.

В декабре прошлого года минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Они содержали 3965 файлов, большинство из них — фотографии.

Эпштейна обвиняли в том, что в 2002–2005 годах он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене и на свой личный остров. Следствие установило, что самой младшей из девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в материалах «дела Эпштейна» нашли обвинение против Дональда Трампа.