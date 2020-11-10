Пять человек погибли при пожаре в неэксплуатируемом здании в Казани

В Казани произошел пожар в неэксплуатируемом здании бывшей проходной производственного предприятия, передает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Татарстану.

При тушении обнаружены тела пяти погибших мужчин.

Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания на Адмиралтейской улице, 5.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Открытое горение ликвидировали на площади примерно 100 кв. м.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства пожара.

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