Вакцина от COVID-19, разрабатываемая Pfizer, оказалась эффективна в 90% случаев

Вакцина от COVID-19, разрабатываемая Pfizer и BioNTech, показала 90% эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что только 94 из 43 538 участников исследования заразились COVID-19 после вакцинации.

«Результаты испытаний вакцины против COVID-19 в фазе 3 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины предотвращать COVID-19», — сказал председатель и главный исполнительный директор Pfizer доктор Альберт Бурла.

Как сообщалось, вакцина, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с фармацевтическими Pfizer и Fosun Pharma, использует в разработке вирусную РНК. Первые результаты исследований говорят о ее безопасности и способности в больших количествах генерировать антитела к коронавирусной инфекции.

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