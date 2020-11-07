В Екатеринбурге горит склад на площади 600 кв. м
Карина Казанцева
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В Екатеринбурге горит склад на площади 600 квадратных метров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.
«Седьмого ноября в 23.37> (21.37 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, улица 8 Марта, 267. Горит здание склада, предварительная площадь — 600 квадратных метров», — сказали спасатели.
О пострадавших не сообщалось. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. На месте работает 61 человек личного состава и 19 единиц техники.
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